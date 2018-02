Domat/Ems (awp) - Die Ems-Chemie hat im Geschäftsjahr 2017 erneut alle Kennzahlen auf neue Höchstwerte geschraubt. Während sich das Wachstum in der Automobilindustrie verlangsamt habe, habe Ems erneut in anderen Bereichen Neugeschäfte gewonnen, teilte der Spezialchemie-Konzern am Freitag mit. Der Nettoumsatz stieg im Berichtsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...