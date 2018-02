Mögen die Spiele beginnen!

Ab heute heißt es wieder: "Dabei sein ist alles". In den nächsten zwei Wochen wird im südkoreanischen Pyeongchang um olympischen Medaillen gerungen. Die XXIII. Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 statt und rücken nicht nur den Wintersport, sondern auch dementsprechende Unternehmen und deren Aktien in den Fokus.

Wieder Ostasien. Die Spiele in Pyeongchang sind nach den Sommerspielen 1988 in Seoul die zweiten Olympischen Spiele in Südkorea. Gleichzeitig finden nach 1972 in Sapporo und 1998 in Nagano damit zum dritten Mal Olympische Winterspiele in Ostasien statt. Für Pyeongchang war es nach den knapp gescheiterten Bewerbungen 2010 und 2014 der dritte Anlauf einer Bewerbung.

Medaillen-Reigen. Deutschland schickt nach mehreren Nominierungsrunden insgesamt 154 Sportlerinnen und Sportler, darunter 60 Frauen und 94 Männer, allein 25 im Eishockey-Team, nach Südkorea. Sie kämpfen dort um insgesamt 102 Goldmedaillen in 15 verschiedenen Disziplinen.

