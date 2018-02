Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem zweiten Kursabsturz an der Wall Street in dieser Woche werden die ostasiatischen Aktienmärkte am Freitag von einer zweiten Ausverkaufswelle überzogen. Die Verluste bewegen sich zwischen 2 und 4 Prozent. Am ärgsten erwischt es Schanghai mit einem Minus von gut 4 Prozent. Damit fällt der Schanghai-Composite auf ein Achtmonatstief zurück, nur wenige Wochen nachdem er noch auf einem Zweijahreshoch notierte. Neue Preisdaten aus China sind exakt wie erwartet ausgefallen und setzen keine Akzente bzw. gehen in der aktuellen Gemengelage etwas unter - wie auch Kursbewegungen bei Einzelaktien.

In Tokio knickt der Nikkei-Index um 2,5 Prozent auf 21.329 Punkte ein. In Hongkong gehen mit einem Minus von gut 3 Prozent auch die letzten noch verbliebenen Gewinne seit dem Beginn des neuen Jahres verloren. Etwas Hoffnung machen die Futures auf die US-Aktienindizes. Sie deuten auf eine leichte Erholung hin.

An den US-Börsen hatten im späten Handel einsetzende Verkäufe dem Dow-Jones-Index das zweite über 4-prozentige Minus innerhalb von vier Handelstagen beschert. Die US- wie auch die meisten ostasiatischen Börsen befinden sich damit im sogenannten Korrekturmodus. Er ist dann erreicht, wenn ein Index mehr als 10 Prozent unter seinem jüngsten Hoch notiert.

"Die Märkte suchen weiter ihren Kurs angesichts der Aussichten auf beschleunigte Zinserhöhungen ... , weil die Inflation potenziell wieder ein Thema sein wird", sagt Stuart Ive, Vermögensberater bei OM Financial in Wellington. "Wie das bei jeder einseitigen Wette ist, wie der auf steigende Aktien seit 2009, kommt irgendwann der Punkt, wo sich das Spiel dreht. An dem Punkt scheinen wir nun angekommen zu sein", ergänzt er.

Überfällige Korrektur oder mehr?

Die Frage, die sich die meisten Teilnehmer stellten sei weiter die, ob es sich bei den Kursrückschlägen um eine überfällige Korrekturbewegung handelt nach den hohen Gewinnen 2017, oder um den Beginn eines nachhaltigen Abwärtstrends, heißt es.

Die Marktexperten der Deutschen Bank rechnen im weiteren Jahresverlauf mit "Marktturbulenzen" angesichts einer wieder zurückkehrenden höheren Volatilität an den Märkten vor dem Hintergrund steigender Zinsen und anziehender Anleiherenditen. "Mehr Volatilität dürfte aber das Wirtschaftswachstum nicht aus der Spur bringen und auch keine fundamentale Bedrohung für Risikopapiere sein", erklären sie.

Auf der Zinsseite - steigende Anleiherenditen waren der mutmaßliche Auslöser der Korrekturbewegung in dieser Woche - tat sich derweil im US-Handel nur wenig. Mit 2,85 Prozent verharrte die zehnjährige US-Rendite auf dem jüngst erreichten Vierjahreshoch. Höhere Renditen machen unter anderem Anleihen als Anlagealternativen zu Aktien attraktiver.

Laut Handelsexperte Stephen Innes von Oanda fühlt es sich derzeit so an, als wolle der Markt die Marke von 3 Prozent sehen "angesichts der rapiden Bewegungen in den vergangenen Wochen". Er könne sich vorstellen, dass es bei einem Erreichen dieses Punktes wieder zu einer Beruhigung kommen könnte und wieder steigenden Kursen.

US-Haushaltsstreit weitere negativer Punkt

Was unterdessen der Stimmung der Börsianer zusätzlich abträglich ist, ist dass in den USA erneut ein sogenannter Shutdown in Kraft getreten ist, also die Schließung von Behörden und Ämtern. Republikaner und Demokraten konnten sich im Haushaltsstreit nämlich erneut nicht einigen. Allerdings wollen sie schon um 7.00 Uhr MEZ nochmals darüber abstimmen.

Am Devisenmarkt sind sichere Häfen wie der Yen gesucht. Das drückt zusätzlich auf die Kurse in Tokio. Der Dollar liegt mit 108,92 Yen auf dem am Vortag abermals ermäßigten Niveau.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.836,60 -0,92% -3,77% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.344,88 -2,49% -6,24% 07:00 Kospi (Seoul) 2.365,39 -1,75% -4,14% 07:00 Schanghai-Comp. 3.127,92 -4,11% -5,44% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.436,73 -3,33% +1,50% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.363,97 -1,52% -0,32% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.823,58 -0,86% +2,22% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:01 % YTD EUR/USD 1,2249 +0,0% 1,2249 1,2234 +2,0% EUR/JPY 133,45 +0,2% 133,21 134,17 -1,3% EUR/GBP 0,8795 -0,0% 0,8799 0,8835 -1,1% GBP/USD 1,3927 +0,0% 1,3921 1,3848 +3,0% USD/JPY 108,95 +0,2% 108,75 109,63 -3,2% USD/KRW 1091,10 -0,5% 1096,88 1089,09 +2,2% USD/CNY 6,3271 +0,9% 6,3271 6,3205 -2,8% USD/CNH 6,3474 -0,2% 6,3628 6,3437 -2,6% USD/HKD 7,8186 -0,0% 7,8211 7,8190 +0,1% AUD/USD 0,7778 +0,1% 0,7770 0,7813 -0,5% NZD/USD 0,7217 +0,0% 0,7216 0,7196 +1,7% Bitcoin BTC/USD 7.863,21 -4,74 8.254,46 8.218,61 -45,22 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,52 61,15 -1,0% -0,63 +0,1% Brent/ICE 64,37 64,81 -0,7% -0,44 -2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,46 1.318,53 -0,1% -1,07 +1,1% Silber (Spot) 16,39 16,42 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 974,35 973,20 +0,1% +1,15 +4,8% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,5% -0,02 -7,1%

