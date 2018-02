The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0028644646 NESTLE HLDGS 07/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB04P5 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW9MY2 LBBW IS.R.744 BD00 BON EUR N

CA XFRA US683234C556 ONTARIO PROV. 13/18 BD01 BON USD N

CA 2GVM XFRA XS0878451920 GVM DEBT.LUX. 13/18 CV BD01 BON EUR N

CA N8EY XFRA XS1032537216 NED.WATERSCH. 14/18FLRMTN BD02 BON USD N