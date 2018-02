The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398677754 CRED.REAL SAB. 18-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0401673980 EMIRATES NBD 18-23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5ABS0 DZ BANK CLN E.9446 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDW6 DZ BANK IS.A849 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRV3 DEKA IHS MTN S 7595 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TJ8 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TM2 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KE5 LB.HESS.THR.CARRARA02A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KJ4 LB.HESS.THR.CARRARA02E/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KK2 LB.HESS.THR.CARRARA02F/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KM8 LB.HESS.THR.CA.TIL.02A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KN6 LB.HESS.THR.CA.TIL.02B/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S26 NORDLB FESTZINSANL.05/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S34 NORDLB 2 PH.BD. 05/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2S42 NORDLB 2 PH.BD. 06/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA FI4000306758 FINLD 18-34 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013316999 BPIFRANCE FINAN.18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA US222213AR10 CEB 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US298785HQ20 EIB EUR.INV.BK 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US68323AES96 ONTARIO PROV. 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA USU24652AM81 HARLEY DAV.FIN.S. 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1767931477 LB.HESS.-THR. 18/24 BD02 BON EUR N

CA DMP XFRA DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HLDG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA XUHY XFRA IE00BDR5HM97 CFS-DBX.DLHYCBUETFDR 1D EQ00 EQU EUR Y