FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich nach dem Vortagesrutsch trotz abermals hoher Verluste in New York zunächst stabilisieren. Der Broker IG indizierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn bei 12 248 Punkte und damit 0,10 Prozent niedriger als zum Xetra-Schluss am Donnerstag - angesichts des Kurseinbruchs an der Wall Street und den starken Abschlägen an den asiatischen Märkten ein beachtlich geringes Minus.

So fiel der japanische Leitindex Nikkei um zweieinhalb Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland um annähernd 6 Prozent.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 2,62 Prozent auf 12 260,29 Punkte verloren und fiel damit auf den tiefsten Stand seit September 2017. Das Minus ging einher mit einem Anstieg des auch als Angstbarometer bekannten Volatilitätsindex VDax. Dieser stieg um 28 Prozent.

Am US-Aktienmarkt war es am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Woche zu einem Ausverkauf gekommen. Er ging mit einem Abschlag von 4,15 Prozent oder mehr als 1000 Punkten bei 23 860,45 Zählern aus dem Handel - und fiel damit erstmals seit November unter die Marke von 24 000 Punkte. Die Angst vor steigenden Zinsen halte die US-Börsen im Würgegriff, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zu viele Anleger wollten derzeit "gleichzeitig durch die eine enge Türe. Das drückt die Kurse".

Aktuell deuten Indikationen von Brokern wieder auf eine leichte Erholung hin. Bei IG wird der Dow derzeit auf 24 096 indiziert. Im Vergleich zum Dow-Jones-Stand zum Zeitpunk des Xetra-Schlusshandels ist das ein Abschlag von rund 1,8 Prozent./bek/das

ISIN US2605661048 DE0008469008 XC0009692440 JP9010C00002

AXC0034 2018-02-09/07:25