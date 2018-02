FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2252 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Ein überraschender Rückfall der USA in den "Shutdown"-Modus konnte den Dollar nicht schwächen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2252 (Mittwoch: 1,2338) Dollar festgesetzt.

Trotz einer überparteilichen Grundsatzeinigung auf ein Haushaltsgesetz musste in den USA über Nacht überraschend nach 17 Tagen zum zweiten Mal der Betrieb öffentlicher Einrichtungen wegen Geldmangels heruntergefahren werden. Grund dafür war das Auslaufen einer Frist, bis zu der beide Kammern des Kongresses dem Gesetz für einen neuen Etat hätten zustimmen müssen. Im Senat hatte der Republikaner Rand Paul aus Protest gegen eine steigende Staatsverschuldung die Abstimmung verhindert.

Bereits in den kommenden Stunden könnte die Abstimmung nachgeholt werden. Eine Mehrheit im Senat gilt als sicher. Anschließend müsste dann aber noch das Repräsentantenhaus grünes Licht geben, was bis Freitagnachmittag deutscher Zeit zu erwarten ist. Hier bleibt das Abstimmungsergebnis ungewiss./tos/das

