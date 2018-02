ZÜRICH (dpa-AFX) - Beim französischen Kosmetikkonzern L'Oréal macht man sich Gedanken darüber, was wäre, wenn die Großaktionärin Nestlé ihr 23 Prozent-schweres Aktienpaket abstoßen würde. Auf die Frage, ob L'Oréal dazu bereit wäre, das 22,6 Milliarden Euro teure Paket aufzukaufen, sagte Konzernchef Jean-Paul Agon in einem Interview mit der "Financial Times": "Ja, natürlich."

L'Oréal habe finanzielle Ressourcen für einen allfälligen Kauf, so der Chef in der Freitagsausgabe der "FT" weiter. Die Gruppe verfüge über Barmittel, über die Beteiligung an Sanofi und sei überdies finanziell solide aufgestellt. Dabei verwies Agon auf die 9 Prozent-Beteiligung an Sanofi, die einen Wert von rund 7,6 Milliarden Euro hat, während sich der Cashbestand auf 1,87 Milliarden beläuft.

Nestlé hatte zuletzt im September 2017 an einem Investorentag bekräftigt, dass man an der L'Oréal-Beteiligung festhalten wolle. Das sei bisher für Nestlé ein phantastisches Investment gewesen, hielt Konzernchef Mark Schneider damals fest. Spekulationen über einen möglichen Verkauf gibt es immer wieder; zuletzt wurden sie angeheizt durch den Einstieg des US-Investors Daniel Loeb mit seinem Hedgefond Third Point, der auf einen Verkauf des Pakets durch Nestlé drängt./mk/uh/AWP/jha

ISIN FR0000120321 CH0038863350 FR0000120578

