Der kanadische Telekommunikationskonzern Telus (ISIN: CA87971M1032, TSE: T) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,5050 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen aus Vancouver 2,02 CAD an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,40 CAD (Stand: 8. Februar 2018) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,45 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 2. April ...

