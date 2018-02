Rorschacherberg - Der Verwaltungsrat der Starrag Group hat Christian Walti zum künftigen CEO ernannt. Er wird diese Funktion am 1. Juni 2018 übernehmen. Christian Walti, der in den letzten sechs Jahren die Bosch Packaging Systems in Beringen leitete, verfügt über eine langjährige und breite unternehmerische Erfahrung in der Führung industrieller Unternehmen, wie der Werkzeugmaschinenhersteller am Freitag mitteilte.

Nach Studium und Doktorat in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen war der Schweizer Christian Walti (50) zunächst Consultant bei Capgemini, gefolgt von Managementaufgaben bei ABB Schweiz. Als Aktionär und Verwaltungsrat der Faes Finanz AG bekleidete er in der Folge die Funktion des Delegierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...