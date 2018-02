Der Chef der russischen Gazprom-Tochter Nord Stream 2, Matthias Warnig, über Kritik an seinem Freund Putin und die Angst der Europäer vor den USA.

Matthias Warnig freut sich, mal wieder in Düsseldorf zu sein. Der Chef der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 kennt die Stadt gut. Im Stadtteil Bilk hat er Ende der Achtzigerjahre gelebt, unter ganz normalen westdeutschen Familien, erzählt Warnig. Als "Offizier im besonderen Einsatz" hatte ihn die Stasi damals nach Nordrhein-Westfalen geschickt, um die westdeutsche Wirtschaft auszuspionieren. Zur Tarnung arbeitete der ostdeutsche Spion offiziell in der Düsseldorfer DDR-Handelsmission. Auf deren Dach hatte der westdeutsche Verfassungsschutz seine Technik installiert, erinnert sich Warnig. Man habe alles mitgehört und sei deshalb bestens informiert gewesen, sagt der 62-Jährige heute lachend.

Seine Vergangenheit als Spion war für Warnig kein Hindernis, nach der Wende Karriere im Westen zu machen. Er habe gewusst, wie man Briefe schreibe, wie man gewisse Gespräche mit Politikern und westlichen Unternehmern führe. Heute ist der Ex-Spion einer der am besten vernetzten und mächtigsten deutschen Manager in Russland. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin zählt er zu seinen engsten Freunden. Warnig sitzt in Aufsichtsräten von russischen Banken, im Direktorium des staatlichen russischen Ölriesen Rosneft und der russischen Ölpipeline-Gesellschaft Transneft - und er führt die Geschäfte der Gazprom-Tochter Nord Stream 2. Die plant eine neue Gaspipeline durch die Ostsee, von Ust-Luga in Russland in der Nähe Estlands direkt nach Mecklenburg-Vorpommern, unter Umgehung der Transitstrecke durch die Ukraine. Um das Projekt gibt es seit Jahren Streit zwischen Europa und den USA auf der einen und Russland auf der anderen Seite.

WirtschaftsWoche: Herr Warnig, Sie gelten als einer der besten deutschen Freunde von Wladimir Putin. Wie oft sehen Sie den russischen Präsidenten?Herr Matthias Warnig: Wir haben uns zuletzt vor gut drei Wochen in Moskau gesehen. Das hat bei uns Tradition. Wir treffen uns am Ende des russischen Jahres, trinken ein Glas Wein und reden über Sachen, über die Freunde reden.

Über Erdöl, Erdgas und den bösen Westen?Wir sprechen vor allem über ganz gewöhnliche, private Themen: über unsere Kinder, die sich auch gegenseitig kennen, über unsere Enkelkinder.

Ist Gerhard Schröder dann auch dabei?Manchmal treffen wir uns auch zu dritt. Aber nicht sehr oft.

Sie zumindest treffen Schröder regelmäßig, wenn das Direktorium des russischen Ölriesen Rosneft tagt. Wie macht sich der Exkanzler als dessen Vorsitzender?Er hat seine erste Sitzung sehr staatsmännisch und professionell geleitet. Dabei ist die Konstellation in dem Gremium alles andere als einfach. Außer uns beiden sind dort noch fünf Ausländer, aber nur vier russische Staatsbürger vertreten. Da wird intensiv diskutiert, da gehen die Interessen schon mal auseinander.

... und am Ende passiert immer, was der Kreml will.Da muss ich widersprechen. Rosneft-Chef Igor Setschin ist sicher grundsätzlich loyal zu Putin, aber das heißt nicht, dass er seine Marionette ist. Er vertritt die Interessen der Gesellschaft, das zeigen schon die Auseinandersetzungen, die er mit dem russischen Finanzministerium wegen der Besteuerung des Unternehmens führt.

Mit Ihnen und Schröder hat Putin nun zwei Freunde als Kontrolleure installiert, die seine Interessen wahren.Ich bin privat mit Herrn Putin befreundet und geschäftlich seit mehr als 25 Jahren mit Russland verbunden. Ich kenne das Land gut, ich kenne die Wirtschaft gut, ich kenne Rosneft sehr gut. Als ich Chef der Dresdner Bank in Russland war, hat die den Konzern noch vor dem Börsengang regelmäßig bewertet und große Finanzierungen und Übernahmen mit ihm gemacht. Wenn Sie aber glauben, dass mir Herr Putin bei unseren Treffen irgendwelche Instruktionen erteilt, muss ich Sie leider enttäuschen.

Worum ging es denn bei der letzten Aufsichtsratssitzung?Um die Strategie für die nächsten fünf Jahre. Wir haben über Investitionen, Verschuldung und die künftigen Trends im Gas- und Ölmarkt gesprochen.

"Was heißt schon lupenrein?"

Warnig sitzt seit 2011 im obersten Kontrollgremium von Rosneft, dem staatlichen Konzern mit Sitz in Moskau. Gegen den größten Ölproduzenten der Welt haben die USA und die EU Sanktionen wegen des Konflikts mit der Ukraine verhängt. Rosneft-Chef Setschin, engster Vertrauter von Putin, hatte im vergangenen Jahr mit dem staatlichen Konzern Petróleos de Venezuela Kooperationsverträge in Höhe von 20 Milliarden Dollar für gemeinsame Explorationsprojekte in Südamerika vereinbart. Dem bankrotten Land helfen die Petrodollar aus Russland. Warnig weicht Fragen dazu aus. Über Rosneft und die Geschäfte des Ölriesen in Venezuela spricht er ungern. Er redet leise und betont, er habe keine exekutive Position bei Rosneft.

Die deutsche Öffentlichkeit und auch die SPD sehen Schröders Tätigkeit für einen russischen Staatskonzern sehr kritisch. Können Sie das verstehen?Ich kann nachvollziehen, dass es unterschiedliche Meinungen zu seinem Engagement gibt. Die Berichterstattung in den deutschen Medien gibt die Situation in Russland aber nicht immer so wieder, wie ich sie persönlich erlebe. Putin wird da sehr stark in eine bestimmte Ecke gestellt.

Er regiert nicht wie ein lupenreiner Demokrat, als den ihn Schröder bezeichnet hat.Was heißt schon lupenrein? Wenn ich mich so in der EU umschaue, ist auch nicht alles demokratisch lupenrein. Mit solch plakativen Äußerungen habe ich ein Problem.

Es gibt in Russland nun mal Defizite.Tatsächlich hat sich die politische Vielfalt in Russland zu wenig entwickelt. Aber der Westen vergisst leicht, welche Fortschritte es gegeben hat. Als Putin die Führung Russlands übernahm, war das Land bankrott, die Russen hatten ihre Ersparnisse verloren, der Rubel war dramatisch gefallen. Teilweise existierte der Staat gar nicht mehr. Zwischen 2000 und 2006 war es deshalb richtig, das Land mit einer strikten Finanz- und Haushaltspolitik zu konsolidieren. Danach wäre die Regierung besser zu einer Entwicklungsstrategie gewechselt, hätte marktwirtschaftliche Reformen durchsetzen und ein Mehrparteiensystem einführen sollen. Dass man dies nicht konsequent umgesetzt hat, halte ich für ein Versäumnis.

Was sagt Ihr Freund Putin dazu?Zu einer Freundschaft gehört auch, dass man sich offen und kritisch seine Meinung sagen kann.

Wie reagiert er auf Ihre Kritik?Ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...