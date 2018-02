Der neue "Mister Wirtschaft" der Union im Bundestag beurteilt den Koalitionsvertrag kritisch und fordert mehr Rücksicht auf die Unternehmen. Entlastungen dürfen kein Tabu sein.

Es gehört zum Wesen von Koalitionsverträgen, dass viel Arbeit in ihnen steckt, der öffentliche Beifall aber bescheiden ausfällt. Durchaus nachvollziehbar hoffen Beobachter immer wieder auf einen großen Wurf. In der Realität ist ein Koalitionsvertrag das Produkt mühsamer und oft kleinteiliger Kompromissfindung. Der vorliegende Entwurf ist da keine Ausnahme. Die Notwendigkeit zum Kompromiss wird uns auch in einer neuen GroKo - sofern denn die SPD-Mitglieder ihr Plazet erteilen - auf Schritt und Tritt verfolgen. Denn die SPD wird in einer erneuten großen Koalition noch stärker darauf achten, das eigene Profil herauszuarbeiten.

Für die Wirtschaftspolitik der Union bedeutet das: Wir müssen unsere eigenen Grundsätze wieder in den Vordergrund rücken. Neben liberalen und konservativen Strömungen ist für mich die christliche Fundierung mit drei Ordnungsprinzipien besonders wichtig. Die "Personalität" betont die Einzigartigkeit des Menschen, der seine Talente nur bei entsprechenden Freiräumen einsetzen kann. Die "Subsidiarität" trägt der Tatsache Rechnung, dass der Staat nicht alles besser weiß und bei dirigistischen Eingriffen daher Vorsicht walten lassen muss. Die "Solidarität" schließlich adressiert die Verantwortung des Einzelnen für die Gesellschaft und fordert Hilfe für Bedürftige als christliche oder humanitäre Pflicht. Gerade Subsidiarität und Solidarität müssen in einer vernünftigen Balance sein. Es geht ums Fördern und Fordern.

Natürlich folgt der Koalitionsvertrag nicht in jedem Punkt diesem Kompass. Die Weichenstellungen in der Rentenpolitik sind unter dem Gesichtspunkt ...

