Thomas Buchholz, Exmanager aus der Autozuliefererindustrie, wird neuer Geschäftsführer bei den schwächelnden Brauereien Diebels und Hasseröder.

Der Finanzinvestor Daniel Deistler organisiert sein künftiges Bierimperium. Deistler hat vor wenigen Wochen die schwächelnden Brauereien Diebels in Issum am Niederrhein und Hasseröder im ostdeutschen Wernigerode vom weltgrößten Braukonzern AB InBev übernommen. Der im Taunus lebende frühere Banker und Unternehmensberater hat dafür die im August 2016 in Berlin gegründete Vorratsgesellschaft Blitz B16-218 GmbH aktiviert ...

