Er führt den letzten deutschen Skihersteller und ist Marktführer in den USA - Völkl-Chef Christoph Bronder über die Wende im Skimarkt, japanische Eltern und warum Olympia in Südkorea eine Enttäuschung ist.

WirtschaftsWoche: Herr Bronder, an diesem Wochenende starten die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang - profitiert Völkl von dem Bohei um die Sportsause?Herr Christoph Bronder: Paradoxerweise ist ausgerechnet diese Saison dort sehr schwierig für uns. Die Provinzregierung hat viele wichtige Skigebiete für das normale Publikum gesperrt hat, damit die Olympia-Athleten dort trainieren können. Für normale Skifahrer fällt die Saison damit praktisch aus. Und darunter leiden wir spürbar.

Südkorea als Skimarkt hat seine besten Jahre eh schon länger hinter sich, oder?Ja, die Skibranche verkauft im Land heute geschätzt 20000 bis 25000 Paar Skier - und damit weniger als in Polen mit deutlich weniger Einwohnern. Das ist schon fast auf einem Niveau wie Tschechien, obwohl Korea sicher zehn Mal so viele Einwohner hat. Vor nicht mal zehn Jahren war der Ski-Markt in Südkorea noch um ein Vielfaches größer, da verkaufte die Branche gut 100000 Paar Skier und es herrschte spürbare Euphorie.

Warum ist die verschwunden?Das liegt vor allem an der Jugend dort, die hat sich lieber auf elektronisches Spielzeug gestürzt. Viele spielen lieber auf dem Smartphone herum und treiben dadurch zwangsläufig weniger Sport - und schon gar nicht draußen. Allerdings beobachten wir in einigen Märkten in Fernost wie zum Beispiel in Japan auch einen wachsenden Gegentrend. Vermehrt achten Eltern darauf, dass ihre Kinder wieder rauskommen und sich bewegen. Sie wollen ihren Kindern einen Bezug zur Natur vermitteln, und das macht mir durchaus Hoffnung, dass sich da wieder etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...