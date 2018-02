DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, hat die Bedeutung weiterer Zinserhöhungen hervorgehoben. Gerade vor dem Hintergrund steigender Regierungsausgaben und einer stimulierenden Steuerreform sei es wichtig, mit den Zinserhöhungen fortzufahren, sagte sie. Wegen des ungewissen Ausmaßes der fiskalischen Stimuli sei es für die Fed wichtig, ihren aktuellen Pfad der geldpolitischen Normalisierung mit einer graduellen Erhöhung des Zinssatzes fortzuführen. Die US-Notenbank habe dieses Jahr etwa drei Zinsschritte im Blick, ebenso wie 2019. Das sei eine vernünftige Annahme, falls sich die Aussichten nicht bedeutend ändern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt

18:15 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm -GB 10:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -11,9 Mrd GBP zuvor: -12,2 Mrd GBP 10:30 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.601,60 0,32 Nikkei-225 21.382,62 -2,32 Schanghai-Comp. 3.085,49 -5,41 DAX 12.260,29 -2,62 DAX-Future 12.132,00 -3,14 XDAX 12.140,65 -3,14 MDAX 25.234,46 -2,51 TecDAX 2.455,76 -4,03 EuroStoxx50 3.377,30 -2,24 Stoxx50 3.025,67 -1,45 Dow-Jones 23.860,46 -4,15 S&P-500-Index 2.581,00 -3,75 Nasdaq-Comp. 6.777,16 -3,90 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,12% +10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Hoffnungen auf ein Ende der Korrektur an den Börsen haben sich nicht erfüllt. Nach dem erneuten Abverkauf an Wall Street hat der S&P-500 seit dem Beginn der Kurskapriolen 10 Wert an verloren, befindet sich damit also auch technisch in einer Korrektur. Das Intramarket-Umfeld spricht gegen eine Stabilisierung. Der VIX ist wieder über 30 gestiegen und notiert damit weit über seinem Durchschnittswert von rund 20. Auch wenn der Volatilitätsindex damit noch immer weit von den jüngsten Hochs von rund 50 entfernt ist, könnte er Verkäufe und Positionsanpassungen an den Aktienmärkten auslösen.

Rückblick: Sehr schwach - Die Börsen gerierten mit der Schwäche der Wall Street am Nachmittag nochmals unter Druck. Die Verunsicherung ist unverändert hoch. Seit den Verwerfungen zum Wochenstart ist noch keine Ruhe eingekehrt, denn die Zeiten der ultralockeren Geldpolitiken und des billigen Geldes scheinen vorbei zu sein. Die Bank von England überraschte wie zum Beleg mit einer falkenhaften Tonlage. Deutsche zehnjährige Bundesanleihen rentierten zwischenzeitlich bei 0,80 Prozent, fast doppelt so hoch wie noch für rund fünf Wochen. Am Aktienmarkt stiegen gegen die Tendenz Swiss Re um 2,1 Prozent. Hier stützte, dass es Verhandlungen über einen Einstige des japansichen Technologiekonzerns gibt. Nach Vorlage der Quartalszahlen hielten sich Zurich Insurance mit einem Abschlag von nur 0,4 Prozent wacker. Der Versichrer hatte zudem ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Pernod Ricard zogen um 2,1 Prozent an. Der Getränkehersteller hatte die Prognose angehoben. Thomas Cook gaben nach Geschäftszahlen um 3,9 Prozent nach. ETX Capital verwies zur Begründung auf Margendruck bei den Zielen in Spanien. Macquarie und dänische Pensionskassen wollen das dänische Telekomunternehmen TDC kaufen. Die Aktie haussierte um knapp 18 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Alle DAX-Werte schlossen im Minus. Infineon gaben um 5,4 Prozent am stärksten nach, Lufthansa verbilligten sich um 5,2 Prozent. Das enttäuschende Abschneiden der Polysilicon-Sparte dämpfte die gute Stimmung nach ansonsten überzeugenden Geschäftszahlen bei Wacker Chemie, die Aktie schloss 5,9 Prozent im Minus. Die Commerzbank schloss zwar das erste von zwei Übergangsjahren mit einem kleinen Gewinn ab, mit dem schwachen Gesamtmarkt gab die Aktie aber dennoch um 2,4 Prozent nach. Bei Heidelberger Druck hatten einige Marktteilnehmer mit einer Gewinnwarnung gerechnet, die aber dank eines sehr guten Auftragseingang ausblieb. Die Aktie schloss 5,4 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler haben angesichts der Talfahrt bei deutschen Aktien nach Xetra-Schluss Einzelgeschichten kaum eine Rolle gespielt. Lediglich Biotest stemmten sich gegen den Negativtrend. Die chinesische Creat Group bzw. ihre Holding Tiancheng strebt den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Minderheitsaktionäre Ausgleichs- und Abfindungszahlungen erhalten. Bei allerdings geringen Umsätzen wurden die Stämme 3 Prozent und die Vorzüge 6,5 Prozent fester gestellt.

USA / WALL STREET

Baisse - Der Dow drehte in den Korrekturmodus, hat also seit dem Hoch am 26. Januar mehr als 10 Prozent verloren. Der Volatilitätsindex sprang um 14 Prozent. Dessen ungeachtet gab es wieder viele beschwichtigende Stimmen, die von einer gesunde Korrektur sprachen. Die aktuelle Marktphase scheine ganz entscheidend von den Zinsentwicklungen geprägt zu sein. Angeheizt wurden die Spekulationen auf schneller steigende Zinsen nicht nur von positiven wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, sondern auch von der britischen Notenbank. Die Bank of England rechnet damit, dass die Zinsen schneller und höher steigen werde als von ihr zuletzt avisiert. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen zum Teil ähnlich falkenhafte Töne. Auch die politische Entwicklung drückte auf das Sentiment bei Aktien. Im Ringen um die Abwendung einer erneuten Haushaltssperre gab es noch keine Einigung. Twitter haussierten um 12,2 Prozent. Anleger feierten den ersten Quartalsgewinn seit dem Börsengang. T-Mobile US gaben um 5,1 Prozent nach. Das Gewinnziel für 2017 übertraf die Telekom-Tochter leicht, die Umsatzerwartung wurde aber verfehlt. Tesla zeigten sich 8,6 Prozent schwächer. Trotz Fortschritten mit seinem masse-Modell ist der US-Elektroautobauer weit davon entfernt, Geld zu verdienen. Nach einem schwachen Ausblick brachen Teva um 10,6 Prozent ein.

Die Anleiherenditen stiegen zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch, doch mit den abstürzenden Aktienkursen suchten Anleger wieder ihr Heil in der vermeintlichen Sicherheit des Rentenmarktes und drückten die Renditen somit zurück.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17:44 Uhr EUR/USD 1,2264 +0,1% 1,2249 1,2256 EUR/JPY 133,69 +0,4% 133,21 133,57 EUR/CHF 1,1490 +0,2% 1,1464 1,1484 GBP/EUR 1,1385 +0,0% 1,1365 1,1383 USD/JPY 109,02 +0,2% 108,75 108,96 GBP/USD 1,3963 +0,3% 1,3921 1,3951 Bitcoin BTC/USD 7.930,18 -3,9% 8.254,46 8.238,92

Während sich das Währungspaar Euro/Dollar kaum bewegte, gab der Greenback zum britischen Pfund mit den falkenhaften Äußerungen der Bank of England zunächst deutlich nach, nur um sich anschließend wieder zu erholen. Im späten Geschäft ging der Dollar bei 0,7192 Pfund um nach Wechselkursen um 0,72 am Vorabend. Im Tagestief war die US-Devisen mit 0,7111 Pfund gehandelt worden. Der Yen profitierte mit den sich verschärfenden Abgaben am US-Aktienmarkt immer mehr von seinem Ruf als sicherer Hafen und zog deutlich an.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,57 61,15 -0,9% -0,58 +0,2% Brent/ICE 64,41 64,81 -0,6% -0,40 -2,7%

Die Ölpreise sanken die fünfte Sitzung in Folge auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen. Auslöser der jüngsten Talfahrt neben dem zuletzt festen Dollar waren die erneut gestiegenen US-Lagerdaten in Verbindungen mit einer auf Rekordniveau gestiegenen Ölförderung in den USA. WTI verbilligte sich um 1,0 Prozent auf 61,15 Dollar, für Brent ging es um 1,1 Prozent auf 64,81 Dollar nach unten. Für Belastung sorgt auch, dass Iran Pläne hegt, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre die durchschnittliche Tagesproduktion um rund 7000.000 Barrel zu erhöhen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,74 1.318,53 +0,0% +0,21 +1,2% Silber (Spot) 16,41 16,42 -0,1% -0,01 -3,1% Platin (Spot) 973,00 973,20 -0,0% -0,20 +4,7% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,5% -0,02 -7,1%

Mit der Flucht in Sicherheit erholte sich der Goldpreis von anfänglichen Verlusten und zeigte sich im späten Geschäft unverändert bei 1.318 Dollar. Die Zinserhöhungsspekulationen verhinderten aber einen stärkeren Anstieg des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,50 Prozent erhöht.

KONJUNKTUR CHINA

Die Teuerung in China hat sich im Januar auf ein Siebenmonatstief aufgrund der anhaltenden Schwäche der Lebensmittelpreise verlangsamt. Chinas Verbraucherpreisindex stieg im Januar wie erwartet um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent im Dezember. Der Erzeugerpreisindex stieg ebenfalls wie erwartet um 4,3 Prozent und verlangsamte sich damit im dritten Monat in Folge, verglichen mit einem Anstieg von 4,9 Prozent im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat.

POLITIK USA

In den USA ist um Mitternacht erneut eine Haushaltssperre in Kraft getreten - möglicherweise jedoch nur kurzzeitig: Der US-Senat vertagte sich am späten Donnerstagabend, ohne über den Kompromiss über ein zweijähriges Haushaltsgesetz abgestimmt zu haben. Hintergrund war der hartnäckige Widerstand des Senators Rand Paul, der sich gegen das Haushaltsgesetz aussprach, das die Deckelung der Staatsschulden für zwei Jahre außer Kraft setzen soll.

AIRBUS

hat im Januar netto 15 Neubestellungen erhalten. Es seien zwar 20 Maschinen aus der A320-Familie geordert worden, doch gleichzeitig seien bestehende Verträge gewandelt worden, begründete Airbus die geringere Zahl der Nettobestellungen.

CECONOMY

hat im wichtigsten Quartal des Geschäftsjahres nach endgültigen Zahlen auch unter dem Strich weniger verdient, bestätigt aber trotz der schwachen drei Monate weiter die Jahresziele. Der Nettogewinn sank um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 108 Millionen Euro.

BIOTEST

Der Mehrheitsaktionär will das Pharmaunternehmen näher an sich binden. Die chinesische Creat Group bzw ihre Holding Tiancheng strebt den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an. Biotest geht davon aus, dass die Minderheitsaktionäre Ausgleichs- und Abfindungszahlungen erhalten werden.

CEWE

Der Fotofinisher kauft das französische Unternehmen Stardust Media and Communication SAS. Der Kaufpreis für 80 Prozent der Aktien beträgt rund 36 Millionen Euro.

COMMERZBANK

Fitch hat die Bonität mit 'BBB+" bestätigt.

DERMAPHARM

hat für den bevorstehenden Börsengang den Preis seiner Aktien in der Mitte der Preisspanne festgelegt mit je 28 Euro.

L'OREAL

hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz zwar nur um 0,7 Prozent gesteigert auf 26 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und den Verkauf von Unternehmensteilen entsprach dies einem Wachstum von 4,8 Prozent. Das Ergebnis nach Dritten kletterte um 15,3 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro. L'Oreal kündigte an, die Dividende um 7,6 Prozent auf 3,55 Euro je Aktie erhöhen zu wollen.

