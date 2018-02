Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of Korea (BOK) werden ein bilaterales Swap-Abkommen abschliessen. Das Abkommen wird am 20. Februar 2018 durch den SNB-Präsidenten Thomas Jordan und den BOK-Gouverneur Juyeol Lee in Zürich unterzeichnet. Wie die SNB am Freitag mitteilte, erlaubt das Swap-Abkommen ...

