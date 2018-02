Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen wurde bei der Fintech Group ein mitteilungspflichtiger Insider-Trade (Directors" Dealings) bekannt gegeben. Der Managing Director/Leiter IT hat sich im fünfstelligen Bereich mit Aktien des Unternehmens eingedeckt. Zurzeit befindet sich die Fintech Group-Aktie in einer Korrekturbewegung, die der Manager nun zum Einstieg nutzte.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Rekordjahr bei flatex stimmt positiv für die Zukunft!

Trotz des Negativzinses ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...