Christoph Bronder, Vorstandsvorsitzender der K2 Marker Dalbello Völkl-Holding, spricht über den Aufschwung in der Skiindustrie - und warum ausgerechnet Olympia dem Geschäft schadet.

Nach drei schwachen Jahren in Folge steht die weltweite Skiindustrie in diesem Winter vor einer Trendwende. Christoph Bronder, Vorstandsvorsitzender der K2 Marker Dalbello Völkl-Holding, sagte der WirtschaftsWoche: "Der weltweite Skimarkt dürfte 2018 die Schwelle von drei Millionen verkauften Paaren erstmals wieder übersteigen." Dank des frühen Wintereinbruchs in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...