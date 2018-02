Auch am Freitag wird der deutsche Leitindex wohl sinken: Die Diskussion über steigende US-Zinsen ängstigt nicht nur amerikanische Anleger.

Die Furcht vor einem Ende des billigen Geldes dürfte den Dax laut Börsianern an diesem Freitag erneut ins Minus drücken. Am Donnerstag hatte er 2,6 Prozent im Minus bei 12.260,29 Punkten geschlossen. Das war der größte Tagesverlust seit eineinhalb Jahren. Noch stärker ging es an der Wall Street ...

