DAX - Abwärtstrend 2.0 (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Im gestrigen Handel gelang es den Bullen nicht, mit einem Ausbruch über den Widerstand bei 12.550 Punkten die steile Erholung der Vortage fortzusetzen. In der Folge setzte der Index nach dem Scheitern an der Hürde zurück und erreichte die Unterstützung bei 12.400 Punkten. Diese konnte dem Verkaufsdruck der Bären allerdings nicht standhalten und der DAX brach am Nachmittag in einer dynamischen Verkaufswelle bis unter die Unterstützung bei 12.250 Punkten ein. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.00 Uhr): Die gestrige Verkaufswelle könnte den Abwärtstrend der letzten Wochen reaktiviert haben und den Index auf neue Tiefs...

Den vollständigen Artikel lesen ...