BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1705 (1760) PENCE - 'BUY'CFRA HEBT VINCI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 95 (85) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 65 (63) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 24,50 (23,50) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 103 (102) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 23 (24) CHF - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 23 (22) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 265 (250) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 23 (22) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 97 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 99 (85) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AXEL SPRINGER AUF 85 (81) EUR...Den vollständigen Artikel lesen ...