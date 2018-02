DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

In den USA ist um Mitternacht erneut eine Haushaltssperre in Kraft getreten, die möglicherweise jedoch nur von kurzer Dauer ist: Der US-Senat vertagte sich am späten Donnerstagabend, ohne über den Kompromiss über einzweijähriges Haushaltsgesetz abgestimmt zu haben. Kurz nach Ablauf der Frist um Mitternacht wollte er jedoch erneut zusammentreten und womöglich noch in der Nacht abstimmen. Grund für die Verzögerungen im Senat, dessen Zustimmung eigentlich als sicher galt, war der republikanische Senator Rand Paul aus dem US-Bundesstaat Kentucky. Er blockierte eine Abstimmung und kritisierte das Haushaltsgesetz, das die Deckelung der Staatsschulden für zwei Jahre außer Kraft setzen soll, scharf. Wiederholt weigerte er sich, seinen Widerstand aufzugeben. Der Senat setzte für 01.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MEZ) eine erste verfahrenstechnische Abstimmung an, ein abschließendes Votum über den Haushalt könnte folgen. Sollte der Senat dem Kompromiss zustimmen, muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen, bevor US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift darunter setzen kann. Ende Januar hatte es bereits einen ersten Shutdown gegeben, der drei Tage in Kraft war.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.601,60 +0,32% Nikkei-225 21.382,62 -2,32% Hang-Seng-Index 29.368,99 -3,55% Kospi 2.363,65 -1,83% Shanghai-Composite 3.091,72 -5,22% S&P/ASX 200 5.838,00 -0,89%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Nach dem zweiten Kursabsturz an der Wall Street in dieser Woche werden die ostasiatischen Aktienmärkte am Freitag von einer zweiten Ausverkaufswelle überzogen. Die Verluste bewegen sich zwischen 2 und 5 Prozent. Am ärgsten erwischt es Schanghai mit einem Minus von gut 5 Prozent. Damit fällt der Schanghai-Composite auf ein Achtmonatstief zurück, nur wenige Wochen nachdem er noch auf einem Zweijahreshoch notierte. Neue Preisdaten aus China sind exakt wie erwartet ausgefallen und setzen keine Akzente bzw. gehen in der aktuellen Gemengelage etwas unter - wie auch Kursbewegungen bei Einzelaktien. "Die Märkte suchen weiter ihren Kurs angesichts der Aussichten auf beschleunigte Zinserhöhungen ... , weil die Inflation potenziell wieder ein Thema sein wird", sagt Stuart Ive, Vermögensberater bei OM Financial in Wellington. "Wie das bei jeder einseitigen Wette ist, wie der auf steigende Aktien seit 2009, kommt irgendwann der Punkt, wo sich das Spiel dreht. An dem Punkt scheinen wir nun angekommen zu sein", ergänzt er. Die Frage, die sich die meisten Teilnehmer stellten sei weiter die, ob es sich bei den Kursrückschlägen um eine überfällige Korrekturbewegung handelt nach den hohen Gewinnen 2017, oder um den Beginn eines nachhaltigen Abwärtstrends, heißt es. Die Marktexperten der Deutschen Bank rechnen im weiteren Jahresverlauf mit "Marktturbulenzen" angesichts einer wieder zurückkehrenden höheren Volatilität an den Märkten vor dem Hintergrund steigender Zinsen und anziehender Anleiherenditen.

US-NACHBÖRSE

Quartalsberichte haben dem nachbörslichen Handel mit US-Aktien am Donnerstag den Stempel aufgedrückt. Die Reiseplattform Expedia hat im vierten Quartal unter steigenden Kosten gelitten und damit der eigenen Aktie auf Nasdaq.com einen Kurseinbruch von 19 Prozent beschert. Für Nvidia ging es dagegen um 7,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller verdiente im vierten Quartal deutlich mehr und setzte mehr um als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel besser aus als die Prognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.860,46 -4,15 -1032,89 -3,47 S&P-500 2.581,00 -3,75 -100,66 -3,46 Nasdaq-Comp. 6.777,16 -3,90 -274,83 -1,83 Nasdaq-100 6.306,10 -4,19 -275,92 -1,41 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,227 Mrd 1,136 Mrd Gewinner 342 1.555 Verlierer 2.683 1.435 unverändert 67 113

Baisse - Der Dow drehte in den Korrekturmodus, hat also seit dem Hoch am 26. Januar mehr als 10 Prozent verloren. Der Volatilitätsindex sprang um 14 Prozent. Dessen ungeachtet gab es wieder viele beschwichtigende Stimmen, die von einer gesunde Korrektur sprachen. Die aktuelle Marktphase scheine ganz entscheidend von den Zinsentwicklungen geprägt zu sein. Angeheizt wurden die Spekulationen auf schneller steigende Zinsen nicht nur von positiven wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, sondern auch von der britischen Notenbank. Die Bank of England rechnet damit, dass die Zinsen schneller und höher steigen werde als von ihr zuletzt avisiert. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen zum Teil ähnlich falkenhafte Töne. Auch die politische Entwicklung drückte auf das Sentiment bei Aktien. Im Ringen um die Abwendung einer erneuten Haushaltssperre gab es noch keine Einigung. Twitter haussierten um 12,2 Prozent. Anleger feierten den ersten Quartalsgewinn seit dem Börsengang. T-Mobile US gaben um 5,1 Prozent nach. Das Gewinnziel für 2017 übertraf die Telekom-Tochter leicht, die Umsatzerwartung wurde aber verfehlt. Tesla zeigten sich 8,6 Prozent schwächer. Trotz Fortschritten mit seinem masse-Modell ist der US-Elektroautobauer weit davon entfernt, Geld zu verdienen. Nach einem schwachen Ausblick brachen Teva um 10,6 Prozent ein.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,12 0,0 2,12 92,0 5 Jahre 2,55 -0,2 2,55 62,9 7 Jahre 2,74 0,6 2,73 49,1 10 Jahre 2,83 -0,7 2,84 38,5 30 Jahre 3,14 2,4 3,11 6,8

Die Anleiherenditen stiegen zwischenzeitlich auf ein Jahreshoch, doch mit den abstürzenden Aktienkursen suchten immer mehr Anleger ihr Heil wieder in der vermeintlichen Sicherheit des Rentenmarktes und drückten die Renditen somit zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor letztlich im späten Geschäft einen Basispunkt auf 2,83 Prozent.

DEVISEN

EUR/USD 1,2259 +0,1% 1,2249 1,2234 +2,0% EUR/JPY 133,58 +0,3% 133,21 134,17 -1,3% EUR/GBP 0,8789 -0,1% 0,8799 0,8835 -1,1% GBP/USD 1,3948 +0,2% 1,3921 1,3848 +3,2% USD/JPY 108,97 +0,2% 108,75 109,63 -3,2% USD/KRW 1092,05 -0,4% 1096,88 1089,09 +2,3% USD/CNY 6,3270 -0,0% 6,3271 6,3205 -2,8% USD/CNH 6,3473 -0,2% 6,3628 6,3437 -2,6% USD/HKD 7,8199 -0,0% 7,8211 7,8190 +0,1% AUD/USD 0,7778 +0,1% 0,7770 0,7813 -0,5% NZD/USD 0,7216 -0,0% 0,7216 0,7196 +1,6% Bitcoin BTC/USD 7.933,93 -3,88 8.254,46 8.218,61 -42,39

Während sich das Währungspaar Euro/Dollar kaum bewegte, gab der Greenback zum britischen Pfund mit den falkenhaften Äußerungen der Bank of England zunächst deutlich nach, nur um sich anschließend wieder zu erholen. Im späten Geschäft ging der Dollar bei 0,7192 Pfund um nach Wechselkursen um 0,72 am Vorabend. Im Tagestief war die US-Devisen mit 0,7111 Pfund gehandelt worden. Der Yen profitierte mit den sich verschärfenden Abgaben am US-Aktienmarkt immer mehr von seinem Ruf als sicherer Hafen und zog deutlich an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,56 61,15 -1,0% -0,59 +0,2% Brent/ICE 64,41 64,81 -0,6% -0,40 -2,7%

Die Ölpreise sanken die fünfte Sitzung in Folge auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen. Auslöser der jüngsten Talfahrt neben dem zuletzt festen Dollar waren die erneut gestiegenen US-Lagerdaten in Verbindungen mit einer auf Rekordniveau gestiegenen Ölförderung in den USA. WTI verbilligte sich um 1,0 Prozent auf 61,15 Dollar, für Brent ging es um 1,1 Prozent auf 64,81 Dollar nach unten. Für Belastung sorgt auch, dass Iran Pläne hegt, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre die durchschnittliche Tagesproduktion um rund 7000.000 Barrel zu erhöhen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,77 1.318,53 +0,0% +0,24 +1,2% Silber (Spot) 16,41 16,42 -0,0% -0,01 -3,1% Platin (Spot) 973,05 973,20 -0,0% -0,15 +4,7% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,6% -0,02 -7,1%

Mit der Flucht in Sicherheit erholte sich der Goldpreis von anfänglichen Verlusten und zeigte sich im späten Geschäft unverändert bei 1.318 Dollar. Die Zinserhöhungsspekulationen verhinderten aber einen stärkeren Anstieg des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,50 Prozent erhöht.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, hat die Bedeutung weiterer Zinserhöhungen hervorgehoben. Gerade vor dem Hintergrund steigender Regierungsausgaben und einer stimulierenden Steuerreform sei es wichtig, mit den Zinserhöhungen fortzufahren, sagte sie. Wegen des ungewissen Ausmaßes der fiskalischen Stimuli sei es für die Fed wichtig, ihren aktuellen Pfad der geldpolitischen Normalisierung mit einer graduellen Erhöhung des Zinssatzes fortzuführen.

KONJUNKTUR CHINA

Die Teuerung in China hat sich im Januar auf ein Siebenmonatstief aufgrund der anhaltenden Schwäche der Lebensmittelpreise verlangsamt. Chinas Verbraucherpreisindex stieg im Januar wie erwartet um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent im Dezember. Der Erzeugerpreisindex stieg ebenfalls wie erwartet um 4,3 Prozent und verlangsamte sich damit im dritten Monat in Folge, verglichen mit einem Anstieg von 4,9 Prozent im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat.

AIG

Die Auswirkungen der US-Steuerreform und die Waldbrände in Kalifornien haben dem Versicherungskonzern AIG im vierten Quartal einen Verlust von 6,7 Milliarden US-Dollar beschert. Unter Herausrechnung von Sonderfaktoren und auf Nachsteuerbasis berichtete AIG einen Gewinn von 526 Millionen Dollar oder 0,57 Dollar je Aktie nach einem Fehlbetrag von 2,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem bereinigtem Ergebnis je Aktie von 0,75 Dollar gerechnet.

EXPEDIA

hat im vierten Quartal unter steigenden Kosten gelitten und deutlich weniger verdient als am Markt erwartet. Zudem stellte das Unternehmen weitere Investitionen in Aussicht. Während die Erlöse um 11 Prozent auf 2,32 Milliarden US-Dollar kletterten, nahmen die Gesamtausgaben um 16 Prozent zu. Entsprechend sank der Gewinn auf 55,2 Millionen Dollar nach 79,5 Millionen im Jahr zuvor.

NEWS CORP

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal den Verlust eingegrenzt. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von 84 Millionen Dollar oder 14 Cent je Aktie. Bereinigt erzielte News Corp 24 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 19 Cent bei Einnahmen von 2,13 Milliarden Dollar gerechnet.

NVIDIA

hat im vierten Quartal deutlich mehr verdient und umgesetzt als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel besser aus als die Prognosen. Nvidia erhöhte den Nettogewinn auf 1,12 Milliarden US-Dollar von 655 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sondereffekte betrug der Gewinn je Aktie 1,72 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 2,9 von 2,17 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,16 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 2,68 Milliarden Dollar prognostiziert.

QUALCOMM/BROADCOM

Der Chipkonzern Qualcomm steht einer Übernahme durch den Rivalen Broadcom weiter skeptisch gegenüber. Das Unternehmen lehnte auch das Anfang der Woche erhöhte Angebot des Konkurrenten über mehr als 121 Milliarden US-Dollar (82 Dollar je Aktie) ab. Gleichzeitig öffnete Qualcomm jedoch die Tür für erste Gespräche mit Broadcom.

