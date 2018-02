Twitter hat es im letzten Quartal endlich mal in die schwarzen Zahlen geschafft und sogar mit 91 Mio. USD. Diese Meldung wurde heute verbreitet. Es muss wohl an der Kosteneinsparung gelegen haben, denn der Umsatz konnte nur um 2% gesteigert werden und die Nutzerzahlen sind im letzten Quartal nicht gestiegen. An dem Kurssprung kann man aber sehen, dass noch viel Fantasie in der Aktie steckt, was sich auch an den früheren Höchstständen von bis zu 73,31 ...

