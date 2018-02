Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den Handel am Freitag zum Ende einer turbulenten Börsenwoche hin mit klar tieferen Notierungen eröffnen. Am Vorabend hatte sich der Ausverkauf an der Wall Street fortgesetzt, was auch an den europäischen Börsen zu weiteren Gewinnmitnahmen und möglicherweise Panikverkäufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...