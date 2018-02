Durch TSN (Time Sensitive Networking) und OPC UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) beginnen die Schnittstellen zwischen IT (Information Technology) und OT (Operational Technology) zu verschmelzen. Zudem ziehen Internet-Protocol-basierte Technologien in Bereiche der Feldebene ein, in denen dies bislang unerreichbar schien. So entfällt die bisher zeit- und kostenintensive Überbrückung zwischen IT- und OT-Ebene und Prozesse lassen sich zügiger sowie mit weniger Fehlern implementieren.

Die Sammlung von Standards unter dem Label TSN ist als ein Baukasten zu sehen, der Mechanismen für verschiedenste Anwendungen von Automotive über Audio/Video bis hin zu Industrial Automation anbietet. Für den Anwender bedeutet das: Er implementiert nur die für seine Anwendung relevanten und nutzbringenden Features und muss nicht auf die Fertigstellung weiterer Standards warten, die ihm als nicht relevant erscheinen. Stand heute sind die wichtigsten Standards, die industrielle Anwendungen unterstützen entweder bereits ‚published' oder werden bis Mitte 2018 veröffentlicht sein.

Für TSN bereit sein

Kontron hat Ende 2017 eine TSN-fähige Standardnetzwerkkarte vorgestellt und wird dafür auf der embedded world ein Starter-Kit mit ...

