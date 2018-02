Frankfurt - Gestern startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits mit Abschlägen in den Handel, so die Analysten der Helaba. Im weiteren Verlauf seien diese nochmals deutlich ausgeweitet worden, so dass der deutsche Leitindex mit einem Abschlag in Höhe von 2,62% aus dem Handel gegangen sei.

