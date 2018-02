IRW-PRESS: Blue Cap AG: Blue Cap AG: Blue Cap AG im SCALE 30-Index

Die Blue Cap Aktie zählt zu den 30 umsatzstärksten Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München, 09. Februar 2018 (09.02.2018/08:56) - Die Deutsche Börse hat in dieser Woche ihr Indexangebot erweitert. Im Segment SCALE wurden die 30 umsatzstärksten Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen ausgewählt und im neuen Auswahlindex SACLE 30 zusammengefasst. Blue Cap ist in dem Index enthalten.

Die Aufnahme in den Auswahlindex könnte sich künftig auch für die Blue Cap Aktien positiv auswirken. Neben einer höheren Visibilität bietet die Indexierung nun auch die Möglichkeit, derivative Finanzprodukte zu handeln und somit weitere Investorengruppen anzusprechen.

Der Vorstand der Blue Cap AG, Dr. Hannspeter Schubert, zeigt sich zufrieden mit der Einführung des Indizes und hofft auf eine zukünftig noch höhere Akzeptanz des neuen Börsensegmentes. "Unser Geschäftsmodell ist seit langem auf nachhaltige Wertentwicklung gerichtet. Wir freuen uns, wenn unsere Aktie im Markt durch die Aufnahme in den Index noch mehr Aufmerksamkeit findet. ", so Dr. Schubert.

Über die Blue Cap AG Blue Cap ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mit Sitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert die Industrieholding erfolgreich in mittelständische, technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz besteht darin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben.

Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Zusammen mit der Goldscheideanstalt Carl Schaefer hat die Unternehmensgruppe 11, meist mehrheitlich geführte Beteiligungsunternehmen.

Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).

Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier Tel.: 49 89 288 909 26 E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de/

ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

