FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leicht fallenden DAX rechnen Händler am Freitag. Die fünf von Dow Jones Newswires befragten Marktteilnehmer erwarten im Schnitt einen DAX-Stand von 12.236 Punkten zum XETRA-Schluss. Das entspräche einem Rückgang des DAX zum vorherigen Handelstag von 0,2 Prozent. Dabei gehen zwei Marktteilnehmer von steigenden und zwei von fallenden Kursen aus. Ein unverändertes Niveau erwartet ein Händler. Die Spanne der Prognosen liegt zwischen 12.100 und 12.310 Punkten. Damit dürfte ein Ausverkauf wie am Vorabend an der Wall Street oder am Morgen in Asien nicht auf der Tagesordnung stehen.

February 09, 2018 02:35 ET (07:35 GMT)

