Frankfurt - Erwartungen, dass mit einem SPD-geführten Bundesfinanzministerium die Ausgabendisziplin in Deutschland und der gesamten Eurozone gefährdet sein könnte, haben den Rentenmarkt belastet, so die Analysten der Helaba.Zudem habe die Mitteilung der Bank von England, wonach die geldpolitischen Zügel angesichts der verbesserten Konjunkturaussichten etwas früher und in einem stärkeren Ausmaß angezogen werden könnten, für Abgabedruck gesorgt. Zwar habe der erneute Kursrutsch an den Aktienmärkten zuletzt gestützt, der Dezember-Abwärtstrend mit der Widerstandslinie bei 159,31 bleibe aber tonangebend. Unterstützungen seien bei 157,26 und im Bereich 154,80/155,00 zu finden, Widerstände würden die Analysten bei 158,92 und 159,24/31 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 157,00 und 158,30.

