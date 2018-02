Der DAX bewegte sich am Donnerstag in einer recht großen Handelsspanne. Das Tageshoch lag bei 12.541 Punkten, das Tagestief bei 12.187 Punkten. Am Ende des Tages ging der DAX mit einem Minus von 2,6 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Dow JonesEs bleibt turbulent an der Wall Street. Der Dow Jones brach gestern nach einem ruhigen Handelsstart erneut ein. Am Ende betrug das Minus über 1.000 Punkte. Bereits am Montag hatte der US-Leitindex über 1.000 Punkte abgegeben. Charttechnisch befindet sich der Dow Jones jetzt an einer wichtigen Marke.