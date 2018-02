Nur noch altgediente Börsenhasen konnten sich scheinbar an eine größere Korrektur bei Dow Jones, S&P 500 und Co. erinnern. Dies änderte sich Ende vergangener Woche schlagartig. Von vielen Kommentatoren werden gute Konjunkturdaten als Begründung herangezogen. Diese könnten nämlich auf mittlere Sicht ein Anziehen der Inflation und damit schnellere Zinsschritte der Zentralbanken zur Folge haben. Doch es gibt auch andere Gründe für den jüngsten Kursrutsch. Mehr dazu sowie zu Produkten, mit denen Anleger sich die deutlich gestiegenen Erwartungen an die zukünftige Schwankungsbreite der Aktien-Indizes zunutze machen könnten, verraten Michael Blumenroth und Nicolai Tietze im aktuellen X-perten-Video.