Obwohl der Dow am Donnerstagabend nach Handelsschluss in Frankfurt noch deutlich nachgelassen hat, ist der DAX am Freitagmorgen zunächst mit einem minimalen Plus gestartet, hat dann aber binnen Minuten auch etwas nachgelassen, um sich gleich wieder zu fangen. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.255 Punkten berechnet, 0,04 Prozent schwächer als am Vortag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,2275 US-Dollar (+0,22 Prozent).