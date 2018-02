Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erwirtschaftete im

Geschäftsjahr 2017 mit CHF 197.9 Mio. das beste operative Ergebnis

aller Zeiten. Mit einer Zunahme des Geschäftsvolumens von CHF 2.8

Mia. unterstreicht die Bank ihre gute Marktpositionierung. Der Kanton

Graubünden sowie Partizipantinnen und Partizipanten können sich über

eine Erhöhung der Dividende freuen.



Die Kennzahlen:



- Konzerngewinn: CHF 180.3 Mio. / +7.0%

- Geschäftserfolg CHF 195.3 Mio. / +24.8%

- Reingewinn vor Reserven exkl. Minderheiten CHF 197.9 Mio. /

+12.5%

- Neugeldzufluss CHF +234.9 Mio.

- Hypothekarwachstum CHF +929.9 Mio. / +6.0%

- Cost/Income-Ratio I: 45.6%; Cost/Income-Ratio II inkl.

Abschreibungen: 48.5%

- Dividende: CHF 40 / CHF +2



In einem günstigen Marktumfeld ist es der Graubündner Kantonalbank

dank ihrer sehr guten Positionierung gelungen, ein Rekordergebnis zu

erzielen. «An der erfreulichen Gewinnentwicklung möchten wir unsere

Anteilseigner mit einer Dividendenerhöhung beteiligen», freut sich

Bankpräsident Peter Fanconi. CEO Alois Vinzens hält fest, dass die

GKB mit dem erreichten Ergebnis ihre Handlungsfreiheit weiter stärken

konnte: «Den positiven Schwung möchte die Bank für weitere

Investitionen zur Bewältigung der anstehenden Veränderung im Markt

nutzen, namentlich für die Umsetzung der Strategie 'Digital Banking

2020'.»



Geschäftserfolg: 24.8% Steigerung



Der Geschäftserfolg (CHF 195.3 Mio.), als Masszahl für die

operative Leistung, legte signifikant um 24.8% zu. Das

Ertragswachstum in allen Geschäften, der Abbau von Risikopositionen

sowie ein gutes Kostenmanagement erklären diese sehr erfreuliche

Entwicklung. Die Abschreibungen beinhalten die planmässigen

Goodwill-Abschreibungen auf der Beteiligung Albin Kistler AG von CHF

5.2 Mio. Der Vorjahreswert enthielt noch eine initiale Wertanpassung

auf der erwähnten Beteiligung.



Konzerngewinn: CHF 180.3 Millionen / +7.0 Prozent



Der ausgewiesene Konzerngewinn stieg durch den starken operativen

Geschäftsgang auf CHF 180.3 Mio. Die Projektaufwendungen von CHF 2.3

Mio. im Zusammenhang mit der Strategie «Digital Banking 2020»

finanzierte die Bank aus den zweckgebundenen Bankreserven für

Zukunftsinvestitionen.



Zinserfolg: Abbau von Risikopositionen



Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft nahm gegenüber der

Vorjahresperiode um 6.1% auf CHF 254.3 Mio. (CHF +14.7 Mio.) zu. Ein

erfreulicher Rückgang der Risikopositionen ermöglichte

Wertberichtigungen in Höhe von CHF 9.3 Mio. aufzulösen

(Vorjahresperiode: CHF -0.2 Mio.). Die Quote an notleidenden Krediten

ist dabei auf minimale 0.17% gefallen. Die Steigerung des Zinserfolgs

ist neben dem Risikoergebnis auch durch einen höheren

Bruttozinserfolg von +2.2% erreicht worden. Das starke

Ausleihungswachstum beeinflusste den Zinserfolg positiv.



Kommissions- und Handelsgeschäft: Strategischer Fokus



Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte

auf hohem Niveau um +4.3% auf CHF 93.7 Mio. gesteigert werden. Der

Ausbau des Mandatsvolumens und die Emission von eigenen Fonds sowie

der höhere Kommissionsertrag der Privatbank Bellerive AG trugen

wesentlich zum sehr guten Ergebnis bei. Das gute Umfeld führte weiter

zu einer Zunahme an Transaktionen in fremder Währung mit positiver

Wirkung auf den Handelsertrag (+12.0%).



Übriger Erfolg: Ergebnisbeitrag durch Albin Kistler AG



Der übrige ordentliche Erfolg (CHF +6.2 Mio.) erhöhte sich durch

die aktivere Anlagestrategie bei den Finanzanlagen Wertschriften (CHF

+3.5 Mio.) sowie durch den Ertrag aus der 25%-Beteiligung an Albin

Kistler AG (Equity-Bewertung).



Geschäftsaufwand: Produktivität deutlich gesteigert



Der Geschäftsaufwand inklusive Abgeltung Staatsgarantie ging

gegenüber dem Vorjahr um 2.4% oder 4.2 Mio. zurück. Der letztjährige

Geschäftsaufwand beinhaltete eine einmalige Einlage in die

Personalvorsorge-stiftung (PVS). Unter Berücksichtigung der höheren

Beitragszahlungen in die PVS ist der bereinigte Geschäftsaufwand

nahezu konstant geblieben. Die Cost/Income-Ratio II konnte bei

stabilen Kosten und höheren Erträgen auf 48.5% reduziert werden.



Kundenausleihungen: Starkes Wachstum von 5.4%



Die Zunahme bei den Kundenausleihungen beträgt 5.4%. Das

überdurchschnittliche Wachstum bei den Hypotheken (+6.0%) wurde durch

erstklassige ausserkantonale Hypotheken erzielt. Damit werden die

Wachstumsgrenzen des Heimmarkts überwunden, ohne höhere Risiken

einzugehen.



Kundenvermögen: Zunahme um CHF 1.8 Mia. auf knapp CHF 30 Mia.



Die ausgezeichnete Entwicklung der Kapitalmärkte ermöglichte eine

Steigerung des Anlagevermögens um CHF 1.6 Mia. Neben der starken

Wertentwicklung wurden durch die GKB CHF 234.9 Mio. Neugelder

akquiriert. Das Kundenvermögen stieg insgesamt auf CHF 29.7 Mia.

(+6.6%).



Eigenkapitalausstattung: Kernkapitalquote von 18.7% herausragend



Die GKB verfolgt das Ziel, sich mit einer überdurchschnittlichen

Eigenmittelausstattung positiv vom Markt abzuheben. Die gewichtete

Kapitalquote beträgt 18.7% (CET-1-Ratio) und besteht vollständig aus

hartem Kernkapital. Gegenüber der aufsichtsrechtlich geforderten

Quote von 12.8% verfügt die Bank hiermit über grosse

Eigenmittelreserven.



Ausschüttung: Dividendenerhöhung auf CHF 40.00



Das Rekordergebnis 2017 ermöglichte der Bank, die Dividende um CHF

2.00 auf CHF 40.00 anzuheben. Insgesamt werden über Dividenden CHF

100.0 Mio. (CHF +5.0 Mio.) an den Kanton Graubünden und die

Partizipanten ausgeschüttet. Der Kanton Graubünden erhält inklusive

Abgeltung der Staatsgarantie CHF 87.3 Mio. (CHF +4.3 Mio.). Dem

Beitragsfonds für nichtkommerzielle Projekte aus den Bereichen

Kultur, Gemeinnütziges, Sport, Wirtschaft und Tourismus sowie

Gesellschaftliches fliessen rund CHF 3 Mio. (CHF +1 Mio.) zu.



Ausblick 2018: Gutes Ergebnis erwartet



Die Graubündner Kantonalbank erwartet für das laufende Jahr

wiederum ein gutes Ergebnis. Die Entwicklung des Geschäftserfolges

unterstellt keinen weiteren Abbau der Risikopositionen, so dass bei

stabilem Börsenumfeld ein Erfolg zwischen CHF 170 und 175 Mio.

erwartet wird. Im Kundengeschäft rechnet die GKB für 2018 mit einem

geringeren Wachstum bei den Kundenausleihungen von rund CHF 400 Mio.

Der erwartete Neugeldzufluss liegt bei rund CHF 450 Mio.



Originaltext: Graubündner Kantonalbank GKB

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003268

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003268.rss2



Kontakt für Medienschaffende und Investoren:

Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations, Postfach, 7001

Chur

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11

Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, Telefon +41 81 256

83 13