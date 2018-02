Düsseldorf - In ihrer gestrigen Zinssitzung hat das geldpolitische Entscheidungskomitee (MPC) der Bank of England (BoE) wie erwartet den Leitzinssatz unverändert bei 0,50% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diese Entscheidung sei einstimmig ausgefallen. Die parallel dazu veröffentlichten gesamtwirtschaftlichen Projektionen der BoE hätten aber die gute konjunkturelle Lage - das BIP in Großbritannien sei im 4.Quartal 2017 mit 0,5% gg. Vq. schneller als erwartet gewachsen - sowie die unverändert über dem Zielwert von 2% liegende Inflation als Faktoren für mögliche Zinserhöhungen in den kommenden Monaten betont.

