Zusammenfassung:Im Hinblick auf den Wirtschaftskalender haben wir am heutigen Handelstag nicht allzu viele wichtige Veröffentlichungen. Während des Vormittags werden neue Daten zur Industrieproduktion aus den europäischen Volkswirtschaften veröffentlicht, wobei die aus Großbritannien vermutlich die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Am frühen Nachmittag bekommen wir außerdem noch einen Einblick in den kanadischen Arbeitsmarkt. Der norwegische VPI wurde bereits veröffentlicht und zeigte mit einem Wert von 1,1% gegenüber den 1,5% vom letzten Mal (im Jahresvergleich) einen deutlichen Rückgang auf. 10:30 Uhr - Großbritannien, ...

