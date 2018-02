Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In der CDU wächst nach dem Abschluss des Koalitionsvertrags der Union mit der SPD die Kritik an den Vereinbarungen und an der Parteivorsitzenden Angela Merkel. "Wenn die CDU diese Demütigung auch noch hinnimmt, dann hat sie sich selbst aufgegeben", sagte der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz der Bild-Zeitung. Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestags-Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU) beklagte die schwache Ämter-Ausbeute für die CDU im Koalitionsvertrag.

"Die CDU ist damit innerhalb des Regierungsapparats strukturell geschwächt und verliert an Einfluss", sagte Röttgen dem Blatt. "Die Autorität der Kanzlerin ist nicht nur innerhalb der Partei erschüttert, sondern auch in ihrer Amtsführung als Regierungschefin", erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron. "Die Ressortverteilung war ein politischer Fehler", sagte der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten (CDU), der Zeitung.

Führende CDU-Haushaltsexperten warnten unterdessen vor einem Kurswechsel in der Europapolitik durch die große Koalition. "Die Union erwartet, dass die erfolgreiche Europapolitik von Wolfgang Schäuble fortgesetzt wird", sagte Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg der Rheinischen Post. "Wir werden streng auf die Einhaltung der Stabilitätskriterien in Europa achten." Mit der Union sei eine Schuldenunion nicht zu machen.

Personelle Neuaufstellung rückt näher

"Wir wollen in Europa keine Schuldenunion und keine tiefergehende EU-Integration", sagte auch der CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch dem Blatt. Die CDU muss nach seiner Auffassung sofort mit der personellen Neuaufstellung an der Parteispitze beginnen. "Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen", sagte Willsch. "Denn diese Legislaturperiode kann auch sehr schnell vorbei sein."

Am Vortag hatte bereits der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Carsten Linnemann (CDU), vor schweren Konsequenzen für die CDU aufgrund der Verteilung der Ministerien im Koalitionsvertrag gewarnt. "Für unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018 als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU", erklärte Linnemann in einer Pressemitteilung. "Denn spätestens seit der neuen Ressortverteilung läuft nun die CDU Gefahr, massiv an Bedeutung zu verlieren." Der CDU-Abgeordnete forderte deshalb eine stärkere Rolle der Bundestagsfraktion.

Merkel hatte bereits am Mittwoch bei einer Sitzung der Unions-Fraktion Kritik von Abgeordneten wegen der Abgabe des Finanzministeriums an die SPD einstecken müssen. Merkel betonte dort laut einem Teilnehmer aber, der Bundestag besitze in Europafragen große Kontrollrechte. Unions-Abgeordnete hatten sich laut den Angaben besorgt gezeigt, dass mit der SPD im Finanzministerium der Stabilitätskurs verlassen wird, und betont, der Parlamentskontrolle komme nun größere Bedeutung zu.

