LONDON (Dow Jones)--Die britische Hogg Robinson Group lässt sich von der Global Business Travel Holdings Ltd übernehmen und verkauft ihr Software-as-a-Service-Geschäft Fraedom. Wie Hogg Robinson mitteilte, wird die Visa Inc 141,75 Millionen britische Pfund dafür bezahlen. Global Business Travel Holdings sei der Verkauf bekannt, und das Unternehmen habe dem zugestimmt. Der Verkauf von Fraedom biete eine Möglichkeit, sich aus dem Geschäft zu einem für die Aktionäre attraktiven Preis zurückzuziehen, wobei im Rahmen der vorgeschlagenen Übernahme erhebliche Erlöse an die Aktionäre zurückgezahlt werden, heißt es in der Pressemitteilung von Hogg Robinson weiter.

Sollte der Fraedom-Verkauf zum Zeitpunkt der Übernahme durch Global Business Travel vollzogen seien, dann erhielten die Aktionäre im Rahmen der Offerte 120 Pence je Aktie. Sei der Verkauf noch nicht abgeschlossen, bekämen die Aktionäre 110 Pence je Aktie. Das Angebot bewerte die Gesellschaft mit 376,3 bis 410,6 Millionen Pfund.

February 09, 2018

