Hunde überleben manchmal ihre Halter - das sollten gerade Ältere vor der Anschaffung eines Vierbeiners bedenken. Bleibt ein Hund allein zurück, muss er meist ins Tierheim, das versucht, ihn weiterzuvermitteln. Wer das nicht will, kann sich an Vereine wie den "Freundeskreis betagter Tierhalter" im Bundesverband Tierschutz oder Agenturen wie "Bluebello - mein Partnerhund auf Zeit" wenden, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" rät. Diese Organisationen nehmen sich eines Tieres an, dessen Halter gestorben ist. Alternativ können sich Hundefans, die selbst keinen Vierbeiner halten können oder wollen, auch als Gassigeher engagieren.



In seiner Titelgeschichte "Mein neuer Freund" hat der aktuelle "Senioren Ratgeber" wichtige Fragen, die Hundefans vor der Entscheidung für ein Tier berücksichtigen sollten, in einem kleinen Eignungstest zusammengefasst. Außerdem finden neue und neu entflammte Hundeliebhaber 20 wertvolle Tipps.



