Valtech entwickelt digitale Gestaltungsvorgaben der Marke // Digitalagentur setzt Brand Refresh an den wichtigsten digitalen Kontaktpunkten um



In diesen Tagen setzt eines der bekanntesten Firmenlogos der Welt - der Lufthansa-Kranich im Kreis - in neuer Optik zum Höhenflug in ihrer Ausrichtung als Premiummarke an. An der Umsetzung des neuen Lufthansa Designs an den wichtigsten digitalen Touchpoints war auch die Digitalagentur Valtech maßgeblich beteiligt. Valtech hat als digitale Lead-Agentur am Standort Köln die digitalen Gestaltungsvorgaben der Marke entwickelt und ist so mitverantwortlich für das Erscheinungsbild der Lufthansa auf den digitalen Kanälen.



Welche digitalen Touchpoints und Kundenschnittstellen werden angefasst? Welche Anpassungen ergeben sich daraus für die Lufthansa-App, das Inflight-Entertainment-System und die Digital Customer Experience Platform LH.com? Wie können diese Kanäle im Hinblick auf das neue Design optimiert werden? Für diese Anforderungen entwickelte das Visual Design Team um Senior Art Director Stefan Sacherer die passenden Lösungen, beispielsweise für den Einsatz der neuen Farbgebungen.



"Wir waren in diesem Projekt übergreifender Ansprechpartner für die digitale Kreation aller Agenturen und haben dafür gesorgt, dass die Markenprinzipien auch digital konsistent angewendet werden", sagt Sacherer. Unter anderem analysierte das Valtech Team die nötigen Anpassungen, testete das neue Design auf allen digitalen Endgeräten, optimierte vorhandene Inhalte, entwarf Prototypen und gestaltete neue User Interface-Elemente.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir als digitale Lead Agentur von Lufthansa unsere langjährige Digital- und Markenerfahrung in diesem Projekt so umfangreich einbringen konnten und gratulieren unserem Kunden herzlich zu dem gelungenen Brand-Refresh", so Valtech Geschäftsführer Uwe Tüben.



Über Valtech:



Als Fullservice-Digitalagentur verknüpft Valtech langjährige Technologie-Kompetenz und Marketing-Erfahrung, um Unternehmen auf allen Ebenen des digitalen Wandels zu unterstützen. "Connect what's not connected, create what's missing": Die Integration von neuen und bestehenden Technologien gehört zu den Kernkompetenzen von Valtech. Ob komplexe Replatforming-Projekte, E-Commerce- Plattformen, mobile Anwendungen oder Dienste rund um das vernetzte Fahrzeug: Gemeinsam mit dem Kunden und durch den Einsatz agiler Methoden entwickelt Valtech flexible und individuelle Lösungen - und realisiert neue Geschäftsmodelle und Markenerlebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Die Valtech GmbH mit Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Köln und München zählt laut BVDW-Ranking zu den 15 umsatzstärksten deutschen Digitalagenturen. Sie ist Teil der internationalen Valtech- Gruppe mit mehr als 2500 Mitarbeitern in 13 Ländern, in Deutschland arbeiten rund 300 Beschäftigte. Zu den Kunden von Valtech Deutschland zählen Audi, Bertelsmann Music Group, BMW, Porsche, Linde, Lufthansa, Henkel, Marc O'Polo und Miele, zum Partnernetzwerk gehören Firmen wie Adobe, SAP Hybris und Sitecore.



