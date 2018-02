Hamburg (ots) - Er ist einer der beliebtesten TV-Schauspieler, kann sich seine Rollen aussuchen. Jetzt kommt er als verschlagener Bürgermeister Joseph Pirnegger in der neuen ARD-Reihe "St. Josef am Berg" (16.2.) auf den Bildschirm. Doch seine Karriere verdankt der Österreicher dem "Bergdoktor". "Ich war damals ein unbekannter Schauspieler, der nur Theatererfahrung hatte", so der Star im Gespräch mit der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. "Doch das Team hat an mich geglaubt, mich gegen alle Bedenken durchgeboxt", erinnert sich der 57-Jährige an sein Casting für die Serie, die damals noch bei Sat.1 lief. 1997 startete Krassnitzer dann als Dr. Justus Hallstein durch. "Die Rolle war sicherlich die Voraussetzung dafür, dass ich weitere Fernseh-Engagements bekommen habe und heute den "Tatort" spiele."



Übrigens: Janina Hartwig spielte damals die Lebensgefährtin des Bergdoktors. Heute ist die 56-Jährige als Schwester Hanna in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" der Liebling von Millionen Zuschauern. Hinweis für die Redaktionen: Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmens-portfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.000 Mitarbeiter in 19 Ländern.



OTS: Bauer Media Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6640 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6640.rss2



Pressekontakt:



Bauer Media Group Unternehmenskommunikation Natja Rieber T +49 40 30 19 10 88 natja.rieber@bauermedia.com https://twitter.com/bauermediagroup