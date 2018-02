Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des erneuten Absturzes an der Wall Street gehen die europäischen Börsen vergleichsweise stabil in den Freitag. Der DAX kann sich im frühen Geschäft mit 12.267 Punkten sogar gut behaupten und der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent nach.

In New York hat der Dow Jones am Donnerstag erneut über 1.000 Punkte verloren, zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. "Die Lage an den US-Börsen hat sich nicht beruhigt", sagt ein Marktteilnehmer. Die Furcht vor einer weiter steigenden Inflation und vor einer strafferen Geldpolitik sei weiterhin groß.

Andererseits sprechen Marktteilnehmer aber auch von einer überfälligen Normalisierung, nachdem es im vergangenen Jahr so gut wie keine Ausschläge nach unten gegeben hat. Nun sind die Messbarometer für die Ausschläge aber schon wieder auf weit überdurchschnittliche Niveaus gestiegen. Das spricht bereits für eine kurzfristige Übertreibung der US-Börsen nach unten.

Zwar haben DAX und Euro-Stoxx nun neue Jahrestiefs markiert, an den Terminbörsen liegen die Notierungen für die europäischen Indizes aber immer noch über den Ständen vom Dienstagmorgen. Damit bleibt die Chance auf eine technische Stabilisierung erst einmal bestehen. "Angesichts des leeren Terminkalenders wird der Handelsausgang am Freitag in Europa an den US-Börsen entschieden werden", sagt ein Marktteilnehmer.

Versorgerwerte unter Druck - L'Oreal nach Zahlen fest

Unter Druck stehen in Europa wieder die zinssensiblen Versorger-Aktien. Sie führen mit einem Minus von 1,2 Prozent in ihrem Stoxx-Branchenindex die Verliererseite unter den Sektoren an. RWE fallen um 1,8 Prozent, Endesa um 1,7 Prozent, Engie um 1,6 Prozent und Eon um 1,1 Prozent. Im Plus steht der Index der Automobilaktien mit einem Anstieg um 0,2 Prozent. Hier erholen sich VW um 0,8 Prozent.

L'Oreal steigen nach neuen Geschäftszahlen um 1,8 Prozent. Das Wachstum hat sich im vierten Quartal beschleunigt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 15 Prozent und der französische Kosmetikkonzern erhöht nun die Dividende. Beiersdorf ziehen im DAX um 0,9 Prozent an. Noch stärker sind nur Infineon mit einem Plus von 1,3 Prozent.

Ceconomy hat den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Nach der Enttäuschung über die vorläufigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal könnte das den Kurs stabilisieren, heißt es am Markt. Zunächst fällt er aber um weitere 1,2 Prozent.

Platzierung in Delivery Hero - Dermapharm unter Ausgabepreis

In Delivery Hero läuft laut Händlern eine Platzierung. Angeblich sollen 3,97 Millionen Aktien bei einer Preisspanne zwischen 30,75 und 32,60 je Stück am Markt untergebracht werden. Bookrunner soll die UBS sein. Von einer Seite ist im Handel zu hören, dass die Stücken bereits zu 28 Euro platziert wurden, also deutlich unter der Spanne, was eine schwache Nachfrage nahelegt. Allerdings konnten andere Händler dies nicht bestätigen. Der Kurs gibt um 3 Prozent nach auf 31,64 Euro.

Dermapharm werden im frühen Geschäft mit 27 Euro gehandelt. Damit ist der Kurs des Börsenneulings unter den Ausgabepreis von 28 Euro gerutscht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.377,79 0,01 0,49 -3,60 Stoxx-50 3.022,72 -0,10 -2,95 -4,88 DAX 12.293,39 0,27 33,10 -4,83 MDAX 25.219,99 -0,06 -14,47 -3,74 TecDAX 2.472,96 0,70 17,20 -2,22 SDAX 11.670,07 -0,12 -13,91 -1,82 FTSE 7.148,47 -0,31 -22,22 -6,73 CAC 5.154,10 0,05 2,42 -2,98 Bund-Future 157,78% -0,34 -2,47 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.860,46 -4,15 -1032,89 -3,47 S&P-500 2.581,00 -3,75 -100,66 -3,46 Nasdaq-Comp. 6.777,16 -3,90 -274,83 -1,83 Nasdaq-100 6.306,10 -4,19 -275,92 -1,41 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,13 2,9 2,10 92,8 5 Jahre 2,58 3,8 2,54 65,1 7 Jahre 2,77 3,8 2,73 52,2 10 Jahre 2,86 3,3 2,83 41,4 30 Jahre 3,16 2,5 3,13 9,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,2273 +0,20% 1,2273 1,2256 +2,2% EUR/JPY 134,11 +0,68% 133,80 133,57 -0,9% EUR/CHF 1,1518 +0,47% 1,1499 1,1484 -1,7% EUR/GBP 0,8783 -0,18% 0,8787 1,1383 -1,2% USD/JPY 109,27 +0,48% 109,03 108,96 -3,0% GBP/USD 1,3974 +0,38% 1,3970 1,3951 +3,4% Bitcoin BTC/USD 7.932,82 -3,90% 8.084,00 7.967,18 -44,77 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,56 61,15 -1,0% -0,59 +0,2% Brent/ICE 64,19 64,81 -1,0% -0,62 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,60 1.318,53 -0,3% -3,93 +0,9% Silber (Spot) 16,35 16,42 -0,4% -0,07 -3,5% Platin (Spot) 971,40 973,20 -0,2% -1,80 +4,5% Kupfer-Future 3,06 3,08 -0,9% -0,03 -7,4% ===

