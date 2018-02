Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag überraschend mit festeren Notierungen eröffnet, zeigt sich in der ersten Handelsstunde aber sehr volatil. Die Vorgaben aus den USA und Asien hatten eine klar schwächere Eröffnung erwarten lassen. An der Wall Street hatte sich am Vorabend der Ausverkauf der vergangenen Tage fortgesetzt und der Dow Jones sackte um über 4% bzw. um mehr als 1'000 Punkte ab. Er schloss erstmals seit November unterhalb der Marke von 24'000 Punkten. Der Schweizer Börse geben vor allem die Kursgewinne der Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche Halt, während Zykliker die Verlierer anführen.

Die Börse gönne sich nach den zuletzt turbulenten Tagen eine Verschnaufpause, heisst es im Handel. Die Lage am Markt bleibt aber angespannt, was sich gut am Volatilitätsindex ablesen lässt. Der VSMI klettert derzeit um weitere 11% in die Höhe. "Die Angst vor steigenden Zinsen hält die Börsen weiterhin im Würgegriff", so ein Händler. Auch habe die Bank of England in der Diskussion um Zinserhöhungen noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. BoE-Präsident Mark Carney stellte eine etwas deutlichere und raschere Straffung der Geldpolitik als ursprünglich vorgesehen in Aussicht.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr mit 0,06% knapp im Plus bei 8'768,74 Punkten. Damit haben sich die Anfangsgewinne beinahe in Luft aufgelöst. Eindrücklich ist der Blick auf letzte Woche: Seit dem vergangenen Freitag ist der SMI um knapp 5% eingebrochen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index ...

