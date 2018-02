Der vor allem unter Berücksichtigung der vor- und nachbörslichen Kursstellungen schon extrem heftige Absturz an den Aktienmärkten hat in der Nacht von Montag auf Dienstag viele Marktteilnehmer ins Schwitzen gebracht. Das gilt ganz besonders für viele Akteure, die mit hoch gehebelten Wertpapieren agieren und von dem Kursrutsch auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Auch bei wikifolio.com hat der eine oder andere Trader Lehrgeld zahlen müssen. Für zahlreiche Anleger ist genau das der Grund, warum sie zum Beispiel wikifolios mit Hebelprodukten konsequent meiden. Dabei wird oft vergessen, dass man mit diesen Papieren die Risiken sogar begrenzen kann, indem man sie zum Beispiel als Sicherungskomponente in sein Portfolio einbaut.Bevorzugt eingesetzt werden dafür klassische Optionsscheine. Im Unterschied zu den ebenfalls sehr beliebten Knock-out-Produkten haben Trader hier den großen Vorteil, dass selbst bei extremsten Kursbewegungen kein vorzeitiger Verfall droht. Dadurch können temporäre Verluste in vielen Fällen "ausgesessen" werden. Bei Knock-out-Produkten, die dafür mit einer oftmals höheren Transparenz in Sachen ...

