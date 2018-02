09.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Palfinger Marine (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Palfinger Marine liefert für das The Johan Castberg Feld, das 100 km nördlich von Snohvit im Barentssee liegt und von Statoil betrieben wird, Freefall Lifeboat Systeme vom Typen FF1200. Ausgeliefert wird in 2019. Hier die Original-Aussendung: The Johan Castberg field is situated approximately 100 kilometres north of the Snøhvit field in the Barents Sea. Recoverable resources are estimated at 450-650 million barrels of oil equivalent. The Johan Castberg development is planned to...

Den vollständigen Artikel lesen ...