DGAP-Media / 2018-02-09 / 10:00 *New Business: Besser ist nicht gut genug!* In reifen und gesättigten Branchen sind Impulse für radikale oder disruptive Innovationen ein Muss. Beim Markteintritt in bis dato unbekannte Geschäfte gelten jedoch neue Spielregeln. Eine New Business-Strategie, die Ergebnisbeitrag, Kernkompetenzen, Risikoprofil und Management- und Mitarbeiter-Kapazitäten im Blick hat, ebnet den Weg für neue Geschäfte. Für Johannes Spannagl, Managing Partner und Veranstalter der "Innovationswerkstatt New Business" von Dr. Wieselhuber & Partner (W&P), ist klar: "_Quantitatives Wachstum setzt immer qualitative Sprünge voraus! Die Erfahrung zeigt: Lässt man mal den Zufall außen vor, braucht es für 1 neues Geschäftsfeld rund 100 Ideen als Input. Ohne Innovations- und New Business Management klappt das nicht!" _In einem zunehmend dynamischen Umfeld, getrieben durch Megatrends wie Digitalisierung, reicht es nicht mehr, die Vergangenheit fortzuschreiben: "_Bestehende Marktverhältnisse durch Neugeschäft verändern, traditionelle Wertschöpfungsstrukturen überwinden und neue Spielregeln etablieren - so erschließt man nachhaltig erfolgreiche Neugeschäfte", _so Dr. Dirk Artelt, Leiter Innovation & New Business bei W&P. Auch Start ups können etablierte Unternehmen hier befeuern: _"Wir als Start up eines Industriekonzerns haben gezeigt: Unsere Idee hat Ertragspotential!", _so Christopher Parlitz, Leiter Robert Bosch Start-up für Intralogistic Robotics. "_Die Herausforderung bei der Re-Integration in den Mutterkonzern: Unsere agile Entwicklung mit dem Produktentstehungsprozess eines klassischen Industriekonzerns prozessual und vor allem kulturell zusammenzubringen." _ Markus Reithwiesner, CEO der Haufe Group, warnt in diesem Zusammenhang: "_Es gibt kaum ein traditionell hierarchisches Unternehmen, das nachhaltig zufriedene Kunden, Innovationen und neue Geschäftsmodelle hinbekommt. Da hilft auch keine Struktur und Systematik weiter. Das Problem: Es herrscht eine zunehmende Immunität für Veränderungen!" _ Dieses Dilemma lässt sich nur durch ständiges Lernen überwinden - und ist deshalb das Mantra von Frank Opletal, CTO der Voith Paper Holding, im New Business Prozess: _"Für unser digitales Geschäftsmodell, das weit weg von unserem Kerngeschäft des klassischen Maschinenbauers war, mussten wir uns völlig neue Kompetenzen aneignen. Nur so konnten wir lernen, das Geschäftspotential anhand vollkommen branchenfremder Kenngrößen zu erkennen!" _Entscheidend für ihn_: _Der Impuls, neue Wege zu gehen, muss vom Unternehmer oder vom Top-Management kommen. Fazit des Abends: Irgendwann reicht es nicht mehr, nur das was man kann, besser zu machen. Wenn Unternehmen ihr Geschäftsmodell nachhaltig aufstellen wollen, heißt es: Radikal denken! Mit den bisherigen Erfolgsmodellen und Fähigkeitsmustern brechen! Dafür muss man sich von klassischen Angeboten und Geschäftsmodellen abkehren und die Organisation nicht mehr an Produkten, sondern am Bedürfnis seiner Kunden ausrichten. Für weitere Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. *Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner* Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Innovation & New Business, Digitalisierung, Führung & Organisation, Marketing & Vertrieb, Operations, Performance Improvement, Finanzierung und Controlling, sowie die nachhaltige Beseitigung von Unternehmenskrisen durch Corporate Restructuring und Insolvenzberatung. Weiterhin bündeln wir unsere Kompetenzen unabhängig von Branche und Funktion in unseren Fokusthemen Familienunternehmen, Industrie 4.0, Komplexität, Zukunftsmanagement und agiles Management. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. *Pressekontakt:* Stephanie Meske Dr. Wieselhuber & Partner Unternehmensberatung Nymphenburger Straße 21 80335 München Telefon 089 28623-139 Email meske@wieselhuber.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung Schlagwort(e): Unternehmen 2018-02-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 652947 2018-02-09

