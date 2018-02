Camino Minerals hat metallurgische Daten für sein Los Chapitos-Kupferprojekt in Peru vorgelegt. Die Daten fielen vielversprechend aus, denn sie machen einen kostengünstige Verarbeitung im Heap Leach-Verfahren wahrscheinlicher.

Niedrige Kosten dank Heap Leach-Verfahren?

Die Camino Minerals Corporation hat neueste Analysedaten zu seinem Los Chapitos-Projekt in Peru vorgelegt. Die 40 Bohrkerne aus dem 2017er-Bohrprogramm stammen aus den vielversprechenden Zonen "Adriana" und "Katty" und wurden nun metallurgisch analysiert. Die Ergebnisse könnten ein Game Changer für das Projekt sein. Denn sie deuten darauf hin, dass eine Aufbereitung im kostengünstigen Heap Leach-Verfahren (Haufenlaugung) möglich sein könnte. Denn der Anteil an suloble ("löslichem") Kupfer ist im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch wie vom Unternehmen erwartet und bisher kommuniziert. Im Falle einer Aufbereitung per Heap Leach sinken die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um bis zu zwei Dritteln. Das hätte einen enormen Effekt auf die Wirtschaftlickeit ...

