Die Debrunner Acifer AG hat ihr Sortiment mit über 1 000

ausgewählten Arbeitsschutz-Produkten ausgebaut und das breite Angebot

im neuen Arbeitsschutz-Katalog verarbeitet. Dieser bietet Bauprofis,

Handwerkern und der Industrie eine Vielfalt für die optimale

persönliche Schutzausrüstung. Alle Artikel können online im E-Shop

bestellt werden.



Ohrenbetäubender Maschinenlärm, scharfe Metallkanten,

schweisstreibende Hitze, giftige Dämpfe oder schwindelerregende

Höhen: Hochwertiges Equipment ist eine wichtige Voraussetzung, um

Arbeitsunfällen wirksam vorzubeugen und die beste Leistung abrufen zu

können. Als Arbeitsschutz-Spezialist hält Debrunner Acifer deshalb

stets Ausschau nach den modernsten Artikeln für die tägliche Arbeit

auf Baustellen, in Handwerksbetrieben oder Industrieunternehmen. Dank

eines gezielten Ausbaus des Arbeitsschutz-Sortiments um über 1'000

Produkten steht den Kunden ein noch breiteres Angebot für die

persönliche Schutzausrüstung bereit. Der neue Arbeitsschutz-Katalog

bietet neben zusätzlichen Anwendungsbeispielen und praktischen Tipps

für den täglichen Einsatz eine vielfältige Palette an ausgewählten

Markenartikeln - wie beispielsweise verschiedene

Funktionswäsche-Typen und atmungsaktive 3-in-1-Jacken.



Mit den intelligenten Arbeitsschutz-Produkten von BLUEWEAR,

exklusiv bei Debrunner Acifer erhältlich, profitieren die Kunden

zudem von hochwertiger Arbeitsbekleidung. BLUEWEAR ist das Resultat

jahrelanger Erfahrung und gezielter Selektion von Qualitätsprodukten.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Sicherheitsschuhen,

Schutzbrillen, Schutzhelmen oder Absturzsicherungen sorgt Debrunner

Acifer für einen optimalen Schutz am Arbeitsplatz.



- umfassendes Arbeitsschutz-Sortiment

- über 1 000 neucodierte Produkte diverser Marken

- BLUEWEAR Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Produkten

- Anwendungsbeispiele und praktische Alltagstipps

- Produkte schnell finden und online bestellen



Bestellen Sie jetzt den neuen Arbeitsschutz-Katalog:

www.d-a.ch/arbeitsschutz



Tauchen Sie ein in die Welt moderner Arbeitsbekleidung:

www.bluewear.ch



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein kompetenter B-2-B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Das Unternehmen besteht aus über 26 Standorten in der

ganzen Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus.



Die schweizweit tätige Firmengruppe verfügt zusätzlich zu

zahlreichen regionalen Lager und Verkaufsstandorten auch über

umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sortiment - über

160'000 Artikel. Diese Produkte lassen sich mittels Facettenfilter

einfach und schnell auch im E-Shop von Debrunner Acifer bestellen -

bei Bedarf auch von Tablets und Smartphones aus. Die Debrunner Koenig

E-Business Plattform wurde an der «Best of Swiss Web Award Night

2014» in der Kategorie Business mit Bronze ausgezeichnet. Beim Swiss

E-Commerce-Award 2016 erreichte der Debrunner Acifer Onlineshop eine

Platzierung in den Top 5.



Bei Profi-Handwerkern und KMUs sind die eigenen Handwerkerzentren

sehr beliebt. Debrunner Acifer führt an 22 Standorten in der Schweiz

ein breites Lagersortiment mit Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik,

Spenglerhalbfabrikaten, Wasserversorgung und Tiefbauprodukten.

Weitere Informationen: www.d-a.ch.



