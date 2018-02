Essen - Die Blicke der Anleger richten sich einmal mehr auf die Bewegung auf den Aktienmärkten, so die Analysten der National-Bank AG.Gestern Abend seien die US-Titel erneut unter erheblichen Abgabedruck gekommen. Diese Bewegung habe heute Morgen ihre Fortsetzung in Asien gefunden. Es dürfte sich dabei um eine weitere Runde an Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Ein Auslöser könnte die Erklärung der britischen Notenbanker gestern Mittag gewesen sein, wonach die Bank of England die Zinszügel bald erneut anziehen könne. Mehr und mehr werde deutlich, dass die Notenbanken weltweit ihre Geldpolitik in Richtung Straffung ändern würden. Zudem würden sich viele Investoren fragen, wer die ganzen Staatsanleihen der USA aufnehmen werde, wenn sich das Haushaltsdefizit der USA durch die fiskalischen Maßnahmen erheblich ausweite. Zugleich sei ja auch die US-Notenbank im Zuge ihres Bilanzabbaus auf der Verkäuferseite.

