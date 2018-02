Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920) will die Dividende um 13,6 Prozent erhöhen. Es sollen 2,50 Euro für das letzte Jahr ausgeschüttet werden, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote liegt mit 65 Prozent über der Zielquote von 60 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 67,26 Euro liegt ...

