Die USA spricht von weiteren Sanktionen gegen Nordkorea. Gleichzeitig startet in Südkorea Olympia - alle Parteien sind zu Gast.

Kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben die USA bekräftigt, den Druck auf Nordkorea erhöhen zu wollen. Vizepräsident Mike Pence sagte am Freitag, der südkoreanische Staatschef Moon Jae In stimme mit den USA überein, dass es weitere Sanktionen gegen den isolierten Staat geben müsse. Er äußerte sich nach dem Besuch eines Denkmals, mit dem 46 südkoreanische Matrosen geehrt werden. Sie wurden 2010 ...

